Fıstık gibi aşk

Besin değerlenini yanı sıra kalori bakamından da hayli zengin olan Antep fıstığı, bol miktarda protein, mineral barındırıyor. Özellikle içerdiği B1, B2 e E vitamini ile pek çok sağlık problemine şifa oluyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu artırıyor.



Cinsel gücü ve isteği artırıp çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor... Vücuda enerji verir. Vücut ağrılarını hafifletir. Kalp ve damar sağlığını korur. Göğsü yumuşatır, öksürüğü hafifletir. Kan şekerini dengeler. Akciğeri iltihaplardan temizler. Böbrek ve mesane kumlarını düşürülmesine yardımcı olur.