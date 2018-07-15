Çay değil su için

Hava sıcaklıklarının rekor kırdığı şu günlerde sıvı alımına her şeyden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Gülşah Altun, yaz günlerinde susamayı beklemeden su içmek gerektiğini söylüyor.



​ŞEKERi OLANLAR DiKKAT

"Yaz aylarında sıcakla beraber vücuttan su atılımı da artacağı için sıvı alımının da artırılması gerekmektedir. Özellikle şeker ve böbrek hastalarının da tuz oranı azaltılmalı, su oranı ise artırılmalıdır. Kadınlar günlük 1,5 - 2 litre, erkekler ortalama 2 - 2,5 litre su tüketilmeli ve bu tüm güne yayılmalıdır. Gazlı içeceklerin yerine mineral dengesi olan soda ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Aşırı kahve ve çayın idrar söktürücü etkisi olacağı için sıcak havalarda tüketimi azaltılmalıdır" ifadesini kullanıyor. Beslenme düzenine de değinen Altun, ceviz, fındık, yoğurt gibi gıdaların seçilmesini öneriyor.