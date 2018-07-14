Yol Durumu
  1. Olaya gelin!
  2. En baba acı

Sulu iddia

’da genç adam, arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Gölü yüzerek geçmek istedi. Suda gözden kayboldu...

Sulu iddia
Gençlerin 'gölde karşıya yüzemezsin' iddiası acı bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Alkol alan 4 arkadaş, daha sonra Kazak Gölü'nün bulunduğu mesire alanına geçti. Grup arasında 'Gölü yüzerek geçersin, geçemezsin' tartışması çıktı. İddia üzerine 29 yaşındaki Murat Koca, suya girdi, yüzmeye başladıktan sonra çırpınmaya başladı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye giden ekipler, gölde arama arama çalışması başlattı. Koca'nın hamile eşi Şennur ile annesi Gülümser Koca, sinir krizi geçirdi.
Etiketler:
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR