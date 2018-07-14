Gençlerin 'gölde karşıya yüzemezsin' iddiası acı bitti. Olay dün Tekirdağ'da meydana geldi. Alkol alan 4 arkadaş, daha sonra Kazak Gölü'nün bulunduğu mesire alanına geçti. Grup arasında 'Gölü yüzerek geçersin, geçemezsin' tartışması çıktı. İddia üzerine 29 yaşındaki Murat Koca, suya girdi, yüzmeye başladıktan sonra çırpınmaya başladı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye giden ekipler, gölde arama arama çalışması başlattı. Koca'nın hamile eşi Şennur ile annesi Gülümser Koca, sinir krizi geçirdi.
Sulu iddia
Tekirdağ’da genç adam, arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Gölü yüzerek geçmek istedi. Suda gözden kayboldu...
Etiketler: Tekirdağ
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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