Olaya gelin!

Aile içinde yaşananlar filmleri aratmadı. Kaynanasını zehirlemeye çalışıp, görümcesini darp eden kadın hakim karşısına çıktı. Olay Haziran 2017'de Zonguldak'ta yaşandı. Nevcihan K. (33) eşi Gökhan K. ve birlikte yaşadığı kayınvalidesi Nazife K. ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Çorba ve mantı yapan Nevcihan K., işyerine gitti. Kaynana, gelininin çorbaya bulaşık deterjanı attığını iddia ederek yemekten yemedi. Evdekileri de uyardı. İşten dönen Nevcihan K. ile görümcesi Hülya Ö. arasında kavga çıktı. Birbirine giren taraflar soluğu karakolda aldı. Nevcihan K. hakkında; görümcesi Hülya Ö.'yü darp ettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla, kayınvalidesi Nazife K.'ye karşı da 'tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin sağlığını tehlikeye düşürme' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Ayrıca Gökhan K. hakkında da eşine karşı 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.
HALA ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR!
Suçlamaları kabul etmeyen Nevcihan K., şöyle dedi: "Ben çorba ve mantı yapmıştım. O sırada bulaşıkları da yıkıyordum. İşe gittim. Akşam 18.00 gibi gidiyordum işe, gece 03.00 gibi eve gelirdim. Ben kesinlikle yaptığım yemeklerin içine bulaşık deterjanı dökmedim. Olay günü sabah işten geldiğimde görümcem Hülya Ö. bu evden gideceğimi ve kardeşimi yeniden evlendireceklerini söyledi. Bana laf atmaya başladı. Bana küfür ve hakaret etti. Kayınvalidem ayırdı. Kocam da bana saldırdı. Sonra kayınvalidem de bana saldırdı. Muhtar ve jandarma geldi. Ben kesinlikle görümcemin sağ gözüne vurmadım. Eşime de hakarette bulunmadım." Söz alan Nazife K. ise gelininin hala kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
KAYNANA Nazife K.
KOCA Gökhan K.
HALA ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR!
Suçlamaları kabul etmeyen Nevcihan K., şöyle dedi: "Ben çorba ve mantı yapmıştım. O sırada bulaşıkları da yıkıyordum. İşe gittim. Akşam 18.00 gibi gidiyordum işe, gece 03.00 gibi eve gelirdim. Ben kesinlikle yaptığım yemeklerin içine bulaşık deterjanı dökmedim. Olay günü sabah işten geldiğimde görümcem Hülya Ö. bu evden gideceğimi ve kardeşimi yeniden evlendireceklerini söyledi. Bana laf atmaya başladı. Bana küfür ve hakaret etti. Kayınvalidem ayırdı. Kocam da bana saldırdı. Sonra kayınvalidem de bana saldırdı. Muhtar ve jandarma geldi. Ben kesinlikle görümcemin sağ gözüne vurmadım. Eşime de hakarette bulunmadım." Söz alan Nazife K. ise gelininin hala kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
KAYNANA Nazife K.
KOCA Gökhan K.
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