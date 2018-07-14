Yol Durumu
  1. Acıma vur dedıler
  2. Madde madde dehşet

Nostaljik 'travma'y!

Nostaljik travmay!
İstanbul Taksim'de Nostaljik Tramvay'da dün aralarında lerin de bulunduğu kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Mısırlı kadın turist tramvaya bineceği esnada bir kadınının ayağına bastı. İki grup saldırıya geçti. Ortalık bir anda karıştı. Bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar sessizce uzaklaştı.
Etiketler: ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR