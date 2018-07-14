İstanbul Taksim'de Nostaljik Tramvay'da dün aralarında turistlerin de bulunduğu kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Mısırlı kadın turist tramvaya bineceği esnada bir kadınının ayağına bastı. İki grup saldırıya geçti. Ortalık bir anda karıştı. Bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar sessizce uzaklaştı.
Nostaljik 'travma'y!
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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