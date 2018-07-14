Madde madde dehşet

Annesini rehin alan uyuşturucu bağımlısı genç etrafa korku saldı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Madde bağımlısı Yılmaz Ö., annesini evde kısa süre rehin aldıktan sonra saldı. Birkaç el ateş eden genç uzun süre polis ekiplerine evden çıkmamak için direndi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi sevk edildi. Silahlı Yılmaz Ö. ekipleri de ateş açtı. Emniyet güçleri, güvenlik tedbir alırken, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. Polisin 2 saat süren ikna çabaları olumlu sonuç verdi ve genç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Yılmaz Ö. mahalleyi birbirine kattı.
Yılmaz Ö. mahalleyi birbirine kattı.
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