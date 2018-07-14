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Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk seferler belli oldu

Yeni Havalimanında ilk seferin nereye yapılacağı belli oldu
Genel Müdürü Bilal Ekşi: "THY'nin Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak."THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de 3 bine yakın personel alacağız. 'na THY'nin taşınma süreci 31 Ekim saat 02.00'de başlayacak. 800 tırlık taşınma 12 saat sürecek. THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayında kurulacak."

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 10:27
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