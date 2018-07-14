Suriyeli Hasan ailesi, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Bugün 21 aylık olan çocukları Ahmed, albino hastası olarak dünyaya gözlerini açtı. Çocuklarında fiziksel ve zihinsel gerilik olduğu saptanınca aile bir kez daha yıkıldı. Üstelik hastalığı, Ahmed'in gözlerine de zarar vermeye başladı. Baba Muhammed Hasan, çocuğunun tedavisi için destek istediğini açıkladı. "Oğlumun iyileşme şansı var. Onun gözlerini kaybetmesinden endişe ediyoruz. Fıtık olduğu için çok huysuz bir bebek ancak tedavi edilirse tüm hastalıklarında iyileşme olabilir diyor doktorlar. Lütfen oğlumuzun tedavisi için yardım edin" ifadesini kullandı.
Göz hakkı!
Etiketler: Türkiye
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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