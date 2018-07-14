Festi'vah'!

Bir yakınıyla gençlik festivaline giden genç kız esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Olay geçen çarşamba günü Aydın Kuşadası'nda yaşandı. Tuğçe Yalçınkaya (17), annesi Özlem Yalçınkaya'dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Kalabalığın arasında kayboldu. Kızından 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi. Genç kızı bulmak için çalışma başlatıldı. Anne Özlem Yalçınkaya'nın endişeli bekleyişi sürüyor. Gözüne uyku girmediğini belirten kadın, "Kızım kaybolduğundan beri yaşadığım üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Festivalin yapıldığı alanda kızımı çok aradık ama izine rastlayamadık. Çünkü orası çok kalabalık bir yer. Şu ana kadar kızımdan en ufak bir haber alamadık. Aramalar sürüyor. İnşallah kızım bulunacak ve ona kavuşacağım" dedi.
TELEFONU BULUNDU
Tuğçe Yalçınkaya ile festivale birlikte giden kuzeni Süleyman Tokyay da "Festivalin ilerleyen saatlerinde Tuğçe, bir anda ortadan kayboldu. Şüphelendiğim hiçbir şey olmadı. Onu ararken sahilde telefonunu bulduk. Telefonuyla kimlerle konuştu, onu araştırıyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Kendisinden bir haber de alamadık. Çok üzgünüz" diye konuştu.
Tuğçe Yalçınkaya'dan 2 gündür haber yok. Ekipler, her yere kızı arıyor.
NEREDESİN GAMZE!
Çanakkale'de psikolojik rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki Gamze Uysal, 2 hafta önce evden 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri kızı bulmak için çalışma başlattı. Anne Songül Uysal, "Kızım geceleri çocuğum rüyalarıma giriyor 'anne beni gel al' diyor" şeklinde konuştu.
TELEFONU BULUNDU
Tuğçe Yalçınkaya ile festivale birlikte giden kuzeni Süleyman Tokyay da "Festivalin ilerleyen saatlerinde Tuğçe, bir anda ortadan kayboldu. Şüphelendiğim hiçbir şey olmadı. Onu ararken sahilde telefonunu bulduk. Telefonuyla kimlerle konuştu, onu araştırıyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Kendisinden bir haber de alamadık. Çok üzgünüz" diye konuştu.
Tuğçe Yalçınkaya'dan 2 gündür haber yok. Ekipler, her yere kızı arıyor.
NEREDESİN GAMZE!
Çanakkale'de psikolojik rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki Gamze Uysal, 2 hafta önce evden 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri kızı bulmak için çalışma başlattı. Anne Songül Uysal, "Kızım geceleri çocuğum rüyalarıma giriyor 'anne beni gel al' diyor" şeklinde konuştu.
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