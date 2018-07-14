Yol Durumu
  1. Sulu iddia
  2. Festi'vah'!

En baba acı

’da bir baba, üç yıl arayla büyük acı yaşadı. İki evladını trafik canavarına kurban verdi

En baba acı
Evlat acısı yürek yaktı. İki evladını kara toprağa veren baba yıkıldı. Talihsiz geçtiğimiz cumartesi günü 'da meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü T.Y.'nin (16) kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Metrelerce takla attı. Sürücü ile 16 yaşındaki yolcu İsmet Garip ve Tufan Y. (16) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Garip, 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİ
'in ablasının da 2015 yılında babası Hüseyin Garip ile birlikte geçirdiği sında hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yıl aradan sonra ikinci çoğunu da trafik kazasına kurban veren baba Garip büyük bir acı yaşadı. Genç adamın cenazesi ablası Büşra Garip'in mezarının yanına defnedildi.




İsmet Garip trafik kazasında hayatını kaybetti.




3 yıl önce ölen ablası ile aynı kaderi paylaştı.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR