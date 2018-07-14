En baba acı

Evlat acısı yürek yaktı. İki evladını kara toprağa veren baba yıkıldı. Talihsiz kaza geçtiğimiz cumartesi günü Bursa'da meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü T.Y.'nin (16) kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Metrelerce takla attı. Sürücü ile 16 yaşındaki yolcu İsmet Garip ve Tufan Y. (16) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Garip, 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.
YAN YANA DEFNEDİLDİ
İsmet Garip'in ablasının da 2015 yılında babası Hüseyin Garip ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yıl aradan sonra ikinci çoğunu da trafik kazasına kurban veren baba Garip büyük bir acı yaşadı. Genç adamın cenazesi ablası Büşra Garip'in mezarının yanına defnedildi.
İsmet Garip trafik kazasında hayatını kaybetti.
3 yıl önce ölen ablası Büşra Garip ile aynı kaderi paylaştı.
YAN YANA DEFNEDİLDİ
İsmet Garip'in ablasının da 2015 yılında babası Hüseyin Garip ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yıl aradan sonra ikinci çoğunu da trafik kazasına kurban veren baba Garip büyük bir acı yaşadı. Genç adamın cenazesi ablası Büşra Garip'in mezarının yanına defnedildi.
İsmet Garip trafik kazasında hayatını kaybetti.
3 yıl önce ölen ablası Büşra Garip ile aynı kaderi paylaştı.
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