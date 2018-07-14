Bağırsak ses verir!

Kanserin adı bile korkutmaya yetiyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, 50'li yaşlardan sonra görülen kolon kanserine dikkat çekiyor. Bu kanseri önlemek için 5-10 yılda bir kolonoskopik tarama yaptırmak gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
Organlara yayılır
Kolonda yer alan hücrelerde başlayan bu kanser türünde erken tanı oldukça önem taşıyor. Aksi halde kanser organlara, lenf bezlerine ve kan dolaşımı yoluyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yayılabiliyor. Prof. Dr. Gümürdülü, erken teşhis durumunda kolon kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu belirtiyor.
Aşırı kilo en büyük risk!
Aşırı kilo, hareketsizlik, fazla kırmızı et tüketmek, sigara kullanmak, ailede kanser öyküsü bulunması kolon kanserinde ciddi bir risk oluşturuyor.
Yorgunluğu önemseyin
Her hastalıkta olduğu gibi kolon kanseri de birtakım belirtiler veriyor. Bunların başında ishal ve kabızlık, dışkıda kan veya dışkı renginde koyulaşma; karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikayetleri geliyor. Sürekli yorgunluk hali ve bilinen bir neden olmadan kilo kayıpları da gözden uzak tutulmaması öneriliyor.
Önlenebilir...
Bağırsakta oluşan polipler de zaman içerisinde kansere dönüşebiliyor. Prof. Dr. Gümürdülü, erken tespit edilirse önlenebilen kolon kanserinin önlenebileceğinin altını çiziyor.
SARIMSAKTAN VAZGEÇMEYİN
KEFİR: Bağırsaklara dosttur. Sindirimi düzenler.
SARIMSAK: Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Poliplerin yayılmasına engel olur.
TURŞU: Sağlıklı bir sindirim sistemine destek olur.
ISPANAK: Bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısını artırır.
KURU BAKLAGİLLER: Bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa içeriği ile bağırsak hareketlerini düzenler.
Organlara yayılır
Kolonda yer alan hücrelerde başlayan bu kanser türünde erken tanı oldukça önem taşıyor. Aksi halde kanser organlara, lenf bezlerine ve kan dolaşımı yoluyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yayılabiliyor. Prof. Dr. Gümürdülü, erken teşhis durumunda kolon kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu belirtiyor.
Aşırı kilo en büyük risk!
Aşırı kilo, hareketsizlik, fazla kırmızı et tüketmek, sigara kullanmak, ailede kanser öyküsü bulunması kolon kanserinde ciddi bir risk oluşturuyor.
Yorgunluğu önemseyin
Her hastalıkta olduğu gibi kolon kanseri de birtakım belirtiler veriyor. Bunların başında ishal ve kabızlık, dışkıda kan veya dışkı renginde koyulaşma; karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikayetleri geliyor. Sürekli yorgunluk hali ve bilinen bir neden olmadan kilo kayıpları da gözden uzak tutulmaması öneriliyor.
Önlenebilir...
Bağırsakta oluşan polipler de zaman içerisinde kansere dönüşebiliyor. Prof. Dr. Gümürdülü, erken tespit edilirse önlenebilen kolon kanserinin önlenebileceğinin altını çiziyor.
SARIMSAKTAN VAZGEÇMEYİN
KEFİR: Bağırsaklara dosttur. Sindirimi düzenler.
SARIMSAK: Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Poliplerin yayılmasına engel olur.
TURŞU: Sağlıklı bir sindirim sistemine destek olur.
ISPANAK: Bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısını artırır.
KURU BAKLAGİLLER: Bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa içeriği ile bağırsak hareketlerini düzenler.
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