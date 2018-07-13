Namus cinayeti!

Küçük çocuk elini kana buladı. Olay dün Konya'da yaşandı. Mahalle girişindeki petrol istasyonunda oto yıkamacı olarak çalışan M.Ö. (16) , işyerinde ablasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği evli ve 3 çocuk babası Mehmet K.'yi (41) gördü. Otomobiline yakıt alan inşaat işçisi Mehmet K.nin yanına gitti. Belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabancayla 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
'SİZİ BEKLEDİM'
Mehmet K.'nin cesedinin başında beklerken gözaltına alınan M.Ö.'nün jandarma ekiplerine, "Sizi bekledim, namusumu temizledim" dediği belirtildi. Mehmet K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. M.Ö. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
16 yaşındaki M.Ö. ablasıyla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü evli adamı gözünü kırpmadan öldürdü. Daha sonra jandarma ekiplerinei teslim oldu.
'SİZİ BEKLEDİM'
Mehmet K.'nin cesedinin başında beklerken gözaltına alınan M.Ö.'nün jandarma ekiplerine, "Sizi bekledim, namusumu temizledim" dediği belirtildi. Mehmet K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. M.Ö. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
16 yaşındaki M.Ö. ablasıyla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü evli adamı gözünü kırpmadan öldürdü. Daha sonra jandarma ekiplerinei teslim oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.