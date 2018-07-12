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Tükürükçüye 18 yıl istendi

Tükürükçüye 18 yıl istendi
Eskişehir'de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.'nin, kutudaki pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alması ardından da müşteriye teslim etmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. 'ndeki dava sürerken, 'nde de Burak S. hakkında, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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