Eskişehir'de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.'nin, kutudaki pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alması ardından da müşteriye teslim etmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Tüketici Mahkemesi'ndeki dava sürerken, Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Burak S. hakkında, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tükürükçüye 18 yıl istendi
Etiketler: Eskişehir , Tüketici Mahkemesi , Ağır ceza mahkemesi
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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