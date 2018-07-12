Artvin ile Rize arasındaki bir plaj, sınır anlaşmazlığına yol açtı. Rize'nin Fındıklı İlçesi Kıyıcık Köyü ile Artvin'in Arhavi İlçesi Güngören Köyü arasında yer alan 500 metrelik plaj, 2 il tarafından paylaşılamadı. 2 kentin sahiplendiği ve kendi sınırlarında kaldığını iddia ettiği plaj nedeniyle tartışma çıktı. Kıyıcık Köyü'nün muhtarı Azmi Köroğlu, il sınırının Hastaş Kayası olduğunu ve plajın ilçelerine ait olduğunu söylerken, Güngören Köyü'nün muhtarı Bünyamin Özçelebi ise il sınırının Rubadidi Irmağı olduğunu belirterek, plajın yıllardır kendilerinde olduğunu açıkladı. Mevcut haliyle Arhavi Belediyesi'nce işletilen plajdaki sınır sorununun çözümü için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlıkça görevlendirilen merkez valileri, her 2 kentte oluşturulan heyetle inceleme başlattı. Hazırlanacak rapor doğrultusunda nihai kararın verileceği vurgulandı. Paylaşılamayan plaj, 1976 yapımı 'Tosun Paşa' filmindeki 'Yeşil Vadi' olayını anımsattı. Tartışılan plaj için sosyal medyada 'Saldırın Tellioğulları', 'Saldırın Seferoğulları' gibi yorumlar yapıldı. Tosun Paşa filmi, düşman iki aile arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Filmde Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi'ye sahip olmak için mücadele ediyor.
Ne 'beach'im kavga!
Rize ve Artvin, sınırda yer alan plajı paylaşamadı. 2 şehir, söz konusu plajı sahiplenince tartışma çıktı. Bölgeye giden heyet, krizi çözmek için inceleme başlattı
Etiketler: Rize
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.