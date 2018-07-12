Yurdumuz halen Basra Alçak Merkezi ile iç ve doğu kesimlerde etkili olan sıcak havanın etkisi altındadır. Sıcak havanın etkisiyle hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmekte. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava sürmeye devam etmekte...