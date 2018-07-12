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  1. KPSS sınav yerleri açıklandı

'den 6 il için uyarısı!

'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü ların pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir" denildi. Açıklamada, 'un doğusu, , Giresun, Trabzon, ve 'de ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli olunması istendi.



Yurdumuz halen Basra Alçak Merkezi ile iç ve doğu kesimlerde etkili olan sıcak havanın etkisi altındadır. Sıcak havanın etkisiyle hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmekte. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava sürmeye devam etmekte...
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 19:06
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