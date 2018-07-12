Bulunmaz Hint işadamı!

Hindistan'ın en büyük ilaç firmalarından birinin sahibi olan Dilip Shanghvi, çalışanlarını tatille ödüllendirdi. 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115'inci zengini olan Shanghvi, başarılı olan çalışanlarına ödül olarak 7 günlük İstanbul tatili verdi. Shanghvi'nin çalışanlarından 150 kişilik ilk kafile, THY'ye ait uçakla Yeni Delhi'den İstanbul'a geldi. Dolar milyarderinin çalışanlarının 1 haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otelin kapatıldığı kaydedildi. Şirket çalışanlarından Azhar Bhat, kendilerini İstanbul tatiline gönderen patronuna teşekkür etti. Bhat, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyuz. Patronumuza minnettarız" dedi.
Hintli milyarderin İstanbul tatiliyle ödüllendirdiği 3 bin 500 çalışanı, Türkiye'ye gelmeye başladı.
Hintli milyarderin İstanbul tatiliyle ödüllendirdiği 3 bin 500 çalışanı, Türkiye'ye gelmeye başladı.
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