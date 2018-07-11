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Uzaklardan gelin

Uzaklardan gelin
Trabzonlu Gökhan Sak ile Taylandlı Jeab Phoodin'in sosyal medyada başlayan aşkı, 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından nikaha taşındı. Sak, "Aşkımız internette 'nasılsın' sorusuyla başladı. Evlilikle noktalandı" dedi. Müslüman olan Phoodin ise 'yi çok sevdiğini belirtti.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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