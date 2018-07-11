Uykusuz kalma alzheimer olma!

Toplumda unutkanlık, bunama olarak bilinen Alzheimer hızla artıyor. Hastalığın tanısı çoğu zaman gecikebiliyor. Buna "unutkanlığın yaşlılığın doğal bir parçası" olduğu düşüncesi neden oluyor. Bazen de unutkanlığın fark edilmesi zaman alıyor. Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp, eski olayların hatırlanmasının belleğin iyi olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. "Alzheimer hastalığının başlangıcında yeni bilgileri öğrenme, yakın zamanda olanları söylenenleri akılda tutma yetisi bozulur. Ancak bellekte depolanmış eski bilgiler korunur" diyor. Alzheimer hastalığından korunmak için yapılabilecekleri sıralıyor:
Tansiyon, kolesterol ve kilo sorununuzu halledin.
Akdeniz tipi diyetle beslenin.
Haftada en az üç gün 45 dakika yürüyüş yapın.
Uykuya önem verin. Sabahları dinlenmiş kalkın.
B12 vitamini ve tiroid fonksiyonlarını kontrol ettirin.
Tansiyon, kolesterol ve kilo sorununuzu halledin.
Akdeniz tipi diyetle beslenin.
Haftada en az üç gün 45 dakika yürüyüş yapın.
Uykuya önem verin. Sabahları dinlenmiş kalkın.
B12 vitamini ve tiroid fonksiyonlarını kontrol ettirin.
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