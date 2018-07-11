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Tinerci dehşetine 13 yıl hapis

Tinerci dehşetine 13 yıl hapis
İstanbul Nişantaşı'nda geçen yıl tüyler ürperten bir olay yaşandı. Fevzi A., sokakta bağıran madde bağımlısı Okan Ş.'yi (23) uyardı. Sinirlenen genç, elindeki tineri Fevzi A.'ya dökerek yaktı. Alevler içinde kalan adam, üzerine su dökülerek kurtarıldı. Gözaltına alınan Okan Ş.'ye dava açıldı. Saldırgan, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıl hapis cezası aldı.


Dilek YAMAN
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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