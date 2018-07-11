Bodrum'da 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Fahri Karataş (38) tarafından bir hafta önce kaçırılan işitme engelli Esra D. (25), Eskişehir'deki bir bağ evinde bulundu. Şiddete maruz kaldığı belirlenen Esra D., psikologlar denetiminde müşahede altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Karataş'ın kaçırdığı Esra D.'ye kendisi ile evlenmek için dayak attığı ve "Ya benim ya kara toprağın olursun" diyerek ölümle tehdit ettiği de ortaya çıktı. Genç kızın ailesi, "Allaha çok şükürler olsun. Yavrumuz öldürülmeden bulundu" dedi.
Sessiz çığlık
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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