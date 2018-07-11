Sapık şipşak!

Ankara'dan tatil için Antalya'ya giden bir kadın, önceki gün Konyaaltı sahilinde denize girdi. Daha sonra güneşlendi. Ancak bu sırada H.K. isimli bir şahsın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiğini fark etti. Panikledi. Durumu hemen yanındaki başka bir kadına söyledi. Bunun üzerine ikili, çaktırmadan H.K.'nin yanına gitti. Şüphelinin telefonunda fotoğraflarını gören kadınlar şoka girdi. Durumu plajdaki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbarın ardından iki kadın özel güvenlik görevlisi tarafından kontrol edilen H.K.'nin cep telefonunda birden fazla kadının fotoğrafı olduğu tespit edildi. Şüpheliyi etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra sahile giden Asayiş Şube Güven Timleri'ne bağlı Martı Timleri H.K.'yi gözaltına aldı.
YUH ARTIK!
Bursa'da 13 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli'deki babaannesinin yanına yerleşti. Önceki akşam ise "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden çıktı. Torunundan haber alamayan yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Ekipler, S.K.'ye ulaştı. Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi...
TACİZ VAR ŞİKAYET YOK
Taciz edilen kadın, şikayetçi olmadı. Olay dün İstanbul'da yaşandı. İddialara göre, Taksim Meydanı'nda yürüyen bir kadın, alkollü olan tanıdığı bir kişi tarafından tacize uğradı. Şahıstan kaçmaya çalışan kadını, çevredekiler kurtardı. Olay yerine giden polis ekipleri de şahsı alandan uzaklaştırdı. Tacize uğrayan kadın ise şikayetçi olmaktan çekindi. Israrlara rağmen fikrini değiştirmedi. Metrobüse bırakılmak için polislerden yardım istedi. Yakalanan şüpheli ise serbest bırakıldı...
TEŞHİR DAYAĞI
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi. Mahalle sakinleri, dövdükleri şahsı daha sonra polise götürüp teslim etti.
YUH ARTIK!
Bursa'da 13 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğu babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli'deki babaannesinin yanına yerleşti. Önceki akşam ise "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden çıktı. Torunundan haber alamayan yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Ekipler, S.K.'ye ulaştı. Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi...
TACİZ VAR ŞİKAYET YOK
Taciz edilen kadın, şikayetçi olmadı. Olay dün İstanbul'da yaşandı. İddialara göre, Taksim Meydanı'nda yürüyen bir kadın, alkollü olan tanıdığı bir kişi tarafından tacize uğradı. Şahıstan kaçmaya çalışan kadını, çevredekiler kurtardı. Olay yerine giden polis ekipleri de şahsı alandan uzaklaştırdı. Tacize uğrayan kadın ise şikayetçi olmaktan çekindi. Israrlara rağmen fikrini değiştirmedi. Metrobüse bırakılmak için polislerden yardım istedi. Yakalanan şüpheli ise serbest bırakıldı...
TEŞHİR DAYAĞI
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi. Mahalle sakinleri, dövdükleri şahsı daha sonra polise götürüp teslim etti.
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