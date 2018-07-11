Radyocu genç elini kana buladı

Aydın'da yerel bir radyoda spikerlik yapan Sercan Çapar (26), cezaevinden yeni çıkan ve babasından alacağı olduğunu söyleyen Mert Erçıktı (21) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çapar, üzerinde taşıdığı tabancayla Erçıktı'ya kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Erçıktı, kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Sercan Çapar ise gözaltına alındı.
Kazım YÖRÜKCE
Kazım YÖRÜKCE
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