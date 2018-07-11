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Radyocu genç elini kana buladı

Radyocu genç elini kana buladı
Aydın'da yerel bir radyoda spikerlik yapan Sercan Çapar (26), cezaevinden yeni çıkan ve babasından alacağı olduğunu söyleyen Mert Erçıktı (21) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çapar, üzerinde taşıdığı tabancayla Erçıktı'ya kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Erçıktı, kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Sercan Çapar ise gözaltına alındı.


Kazım YÖRÜKCE
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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