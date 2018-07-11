Parkta kurşuna dizdiler

Kayseri'de Ahmet Alper Bozdemir (22), önceki akşam parkta alkol alan S.K. (34), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) ile tartıştı. Alkollü 3 kişiden biri, tabancayla Bozdemir'e ateş açıp kaçtı. Yaralanan Bozdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, S.K., A.Ş. ve Z.G.'yi Bozdemir'i vurdukları tabancayla yakaladı.





Yasin DALKILIÇ