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Parkta kurşuna dizdiler

Parkta kurşuna dizdiler
Kayseri'de Ahmet Alper Bozdemir (22), önceki akşam parkta alkol alan S.K. (34), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) ile tartıştı. Alkollü 3 kişiden biri, tabancayla Bozdemir'e ateş açıp kaçtı. Yaralanan Bozdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, S.K., A.Ş. ve Z.G.'yi Bozdemir'i vurdukları tabancayla yakaladı.


Yasin DALKILIÇ
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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