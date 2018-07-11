Tayland'da yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmışt��. İlk iki operasyonda 9'u kurtarılan çocuklardan 3'ü ve antrenörleri mağarada kalmıştı. Dün de hepsi sağ-salim kurtarıldı. 17 gün sonra mutlu sona ulaşıldı.
Mutlu son!
Etiketler: Tayland
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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