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Mutlu son!

Mutlu son!
Tayland'da yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmışt��. İlk iki operasyonda 9'u kurtarılan çocuklardan 3'ü ve antrenörleri mağarada kalmıştı. Dün de hepsi sağ-salim kurtarıldı. 17 gün sonra mutlu sona ulaşıldı.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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