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Kara tren

Kara tren
Çorlu'daki tren kazası yaktı geçti. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Faciada vefat eden Özgenur Dikmen (23), kardeşi Gülce Dikmen (13) ve teyze kızları Sena Köse (16) için Uzunköprü'de cenaze töreni düzenlendi. Özgenur ve Gülce'nin anne-babası Erdinç ve ile Sena'nın anne-babası Gürkan ve Aysun Köse güçlükle ayakta durdu. Baba Erdinç Dikmen, 2 meleğini de kazada kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tren kazasında yaralanan anne Funda Dikmen ise "Pembe yanaklı kızlarım benim" diyerek, gözyaşı döktü. Özgenur, Gülce ve Sena Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Gürkan Köse, başını kızının tabutuna dayayıp dakikalarca ağladı.



Cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Dikmen ve Köse ailesinin fertleri, biricik evlatlarını ağıtlarla uğurladı.


SEFERLER YENİDEN BAŞLADI
Bölgede rayların yenilenme ve devrilen 5 vagonu kaldırma çalışmaları tamamlandı. Ardından Bosfor Ekspresi dün akşam saat 21.40'ta Halkalı'dan yolcularını alarak 'ın başkenti Sofya'ya hareket etti.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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