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Görevimiz tehlike!

Görevimiz tehlike!
Zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliğini iş olarak seçen , 4 yıldır "" kostümüyle yerden onlarca metre yükseklikte bir ipin ucuna bağlı çalışıyor. 'de yüksek binaların cam temizliğini ve tabela montajını yapan 47 yaşındaki Tamer Uysal, 30 yıl kadın kuaförlüğü yaptıktan sonra işletmesini eşine devrederek 4 yıl önce bu mesleği seçti. Kendisini "örümcek adam" kıyafetiyle yüksek binaların camında görenlerin heyecanlandığını söyledi.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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