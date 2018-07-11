Elektrik çarptı!

2014 yılında hayatını birleştirdiği iki çocuk annesi Selma C. ve iş yerini devraldığı Mehmet S. tarafından hazırlanan sahte bir senetleCoşkunsoy, 9 Mayıs 2016'te Mehmet S. isimli şahıstan elektrik üzerine çalıştırdığı iş yerini devraldı. Yaklaşık 3 ay iş yerini çalıştıran Coşkunsoy'un üzerine temmuz ayında 2 ton ağırlığında bir düzenek düştü. Olayda sol bacağı ve sol kolunda ciddi hasar meydana gelen Coşkunsoy, bir süre hastanede yattı. Ardından tedavisine evde devam edilmesi kararı alındı. Coşkunsoy'un iddiasına göre eşi Selma C. kendisini eve kilitleyip Mehmet S ile sırra kadem bastı. Hukuk savaşı başlatan Coşkunsoy, "Eşim iş yerini devraldığım Mehmet S. ile birlik oldu. Mayıs ayında aldığım ve hiçbir borcu kalmayan iş yerimle ilgili sahte senet hazırladılar. Bu senedi avukatlarına götürdüler ve avukatları aracılığıyla araçlarıma ve iş yerime icra yoluyla haciz koydular.. Aylardır hukuk mücadelesi veriyorum. Vereceğim de. Kaybettiklerimi alana kadar" dedi.SEVGİLİ Mehmet S.Selma CoşkunsoyY. Nazım Coşkunsoy