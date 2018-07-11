Çayda kurtarma!

Rize'nin Uzunköy köyünde ilginç bir kurtarma olayı yaşandı. Çay toplamak için köye giden Mustafa T., 53 AZ 987 plakalı kamyonetini yol kenarına park etti. Sürücü, yokuş olan yolda aracının kaymaması için de tekerinin altına da taş koyarak önlem aldı ama taş yerinden kayınca, olanlar oldu. Kamyonet çay tarlasına düştü. Devrildiği çay bahçesinde de takla atan kamyonet, yaklaşık 200 metre sürüklenip düz arazide durdu. Kamyonetin devrilerek takla attığı çay tarlasında çay toplayanlar da büyük korku yaşadı. Çekici şirketi yetkilileri de köy yolunun dar oluşu nedeniyle ağır tonajlı vinçlerin bölgeye gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kalabalık, kamyoneti kendi imkanlarıyla yola çıkarmaya karar verdi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, kamyoneti tarladaki çay filizlerine de zarar vermeyecek şekilde yola çıkarmak için kolları sıvadı. Grup, elleriyle kaldırarak sürüklediği kamyonu yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucunda yola çıkarmayı başardı.
Çay tarlasına da zarar vermeden kurtarılan otomobilin sahibi, Uzunköylüler'e teşekkür etti.
Çay tarlasına da zarar vermeden kurtarılan otomobilin sahibi, Uzunköylüler'e teşekkür etti.
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