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Çare da

Çare karpuzda
Yazın en sevilen ve serinleten meyvesi , hem ağızları tatlandırıyor, hem aşk hayatına katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağı azaltır.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Kanserlerden korur.
Kabızlığı giderir.
Tansiyonu düzenler.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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