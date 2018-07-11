Çare karpuzda

Yazın en sevilen ve serinleten meyvesi karpuz, hem ağızları tatlandırıyor, hem aşk hayatına katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağı azaltır.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Kanserlerden korur.
Kabızlığı giderir.
Tansiyonu düzenler.
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağı azaltır.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Kanserlerden korur.
Kabızlığı giderir.
Tansiyonu düzenler.
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