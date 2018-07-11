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Bu kez de Evrim kayıp

Bu kez de Evrim kayıp
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, 3,5 yaşındaki Evrim Atış, dün sabah hayvanları suya götüren babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti.
Yaşlı kadın, yanına gelen Evrim'i, eve götürerek yeniden işinin başına gitti. Ancak geri döndüğünde kızı evde bulamadı. Harekete geçen ve jandarma arama çalışması başlattı.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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