Bu kez de Evrim kayıp

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, 3,5 yaşındaki Evrim Atış, dün sabah hayvanları suya götüren babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti.
Yaşlı kadın, yanına gelen Evrim'i, eve götürerek yeniden işinin başına gitti. Ancak geri döndüğünde kızı evde bulamadı. Harekete geçen AFAD ve jandarma arama çalışması başlattı.
Yaşlı kadın, yanına gelen Evrim'i, eve götürerek yeniden işinin başına gitti. Ancak geri döndüğünde kızı evde bulamadı. Harekete geçen AFAD ve jandarma arama çalışması başlattı.
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