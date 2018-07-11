Bağırsaklara yer elması

Bin farklı bakteri türünü barındıran bağırsaklar, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, obezite ve diyabet gibi hastalıkların bağırsak türlerinin azlığından kaynaklandığı belirtiliyor. Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmanın yolu, şu adımlardan geçiyor:
LİFLİ BESLENİN: Yiyecek çeşidiyle birlikte bakteri türleri de artıyor. Vücuttaki yararlı bakteriler lifli besinlerden hoşlanıyor. Lif bakımından en zengin yiyecekler ise şöyle: Sarımsak, yer elması, muz, elma, yaban mersini ve nohut.
SU İÇİN: Sağlıklı bir sindirime sahip olmanın yolu su içmekten geçiyor. Yetişkinlerin günde 1.5-3 litre arası su tüketmesi tavsiye ediliyor.
KEFİR TÜKETİN: Kefir, turşu gibi probiyotik ve fermente gıdalar, faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor.
LİFLİ BESLENİN: Yiyecek çeşidiyle birlikte bakteri türleri de artıyor. Vücuttaki yararlı bakteriler lifli besinlerden hoşlanıyor. Lif bakımından en zengin yiyecekler ise şöyle: Sarımsak, yer elması, muz, elma, yaban mersini ve nohut.
SU İÇİN: Sağlıklı bir sindirime sahip olmanın yolu su içmekten geçiyor. Yetişkinlerin günde 1.5-3 litre arası su tüketmesi tavsiye ediliyor.
KEFİR TÜKETİN: Kefir, turşu gibi probiyotik ve fermente gıdalar, faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.