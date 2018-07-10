Hareketsiz yaşam tarzı, hastalıkları çağırıyor. Amerikan Kanser Topluluğu'nun yaptığı araştırma da bunu destekli- yor. Araştırmaya göre günde 6 saatten fazla oturan kişiler, daha erken ölüyor. Bu kişilerde kanser, kalp rahatsızlığı, inme, diyabet, akciğer ve karaciğer rahatsızlığı, ülser, Parkinson, Alzheimer gibi rahatsızlıklar daha sık görülüyor. Araştırmayı yürüten Alpa Patel, çok oturmanın kanserden ölüm riskini yüzde 10 artırdığını belirtiyor. Bir saat oturduktan sonra 2 dakika ayakta durmanın veya hafif bir aktivitede bulunmanın, kolestrol, kan şekeri ve tansiyonu olumlu etkilediğini söylüyor.
Uzun süre oturmak erken öldürüyor
Etiketler: kanser , oturmak , sağlık , uzun süre oturmak
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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