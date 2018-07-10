Restorandaki dolaptan meşrubat almak isteyen adam, akıma kapıldı. Korkunç olay dün öğle saatlerinde Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşandı. Kafeterya işleten, evli ve bir çocuk babası Volkan Gülenç (45), eşi ve çocuğu ile birlikte denize girmek istedi. Ailecek Ortakent-Yahşi Mahallesi'ne gitti. Burada eşi ve çocuğuyla denize girdi. Daha sonra sudan çıktı. Plajda biraz güneşlendi. Ama bir süre sonra sıcaktan bunaldı. Soğuk bir şeyler içmek istedi. Daha sonra bir restorana meşrubat almaya gitti. Ancak iddialara göre dolabı açınca bir anda elektrik akımına kapıldı. Yere yığıldı. Çalışanlar ise hemen 112 Acil Servis'i aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Gülenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buzdolabında elektrik kaçağı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 kişinin ifadesini aldı. Volkan Gülenç'in eşi ise acı haberi alınca üzüntüden bayıldı.
İhmal akımı
Bodrum’da ailesiyle denize giren Volkan Gülenç, sıcaktan bunaldı. Soğuk bir şeyler almak için sahildeki restorana girdi. Ancak dolabı açtığı an, akıma kapıldı. Kurtarılamadı
Etiketler: Muğla , Volkan Gülenç , Bodrum
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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