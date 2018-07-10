Giresun’dan acı haber

Giresun'un Ağaçbaşı Yaylası'nda süren operasyonlarda dün sabah PKK'lı bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) memleketi Konya'nın Ilgın İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1.5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi.
ZÜLEYHA BAŞKIRAN
ZÜLEYHA BAŞKIRAN
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