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Gelecekle imtihan

Gelecekle imtihan
Antalya ve ilçe adliyelerine alınacak toplam 298 zabıt ve icra katibi için açılan sınava 2 bin 67 kişi başvuru yaptı. Bölge Mahkemesi önünde oluşan kuyruk ise şaşkınlık yarattı. Mülakat öncesi uygulama sınavına girecek adaylar, son provalarını yanlarında getirdikleri klavyelerde yaptı. Sınava Alanya'dan gelen Sümeyra Öztürk, "Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. 1 saattir burada bekliyorum" dedi.
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