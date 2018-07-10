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Foto kahraman!

lı Onur Albayrak, bir çiftin düğün fotoğraflarını çekmek için anlaştı. Gelinin 15 yaşında olduğunu öğrenince işi bıraktı. Tepki gösteren damadın burnunu kırdı

Foto kahraman!
Malatya'da 16 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, geçtiğimiz Perşembe günü bir çiftin fotoğraflarını çekmek için ekibiyle Pınarbaşı Tabiat Parkı'na gitti. Bu sırada gelinin korku dolu ifadelerle kendisine baktığını fark etti. Geline "Yaşın kaç" diye soru yöneltti. Önce "15" diyen gelin adayı daha sonra "16" cevabını verdi. Damat "Sen alacağın paraya bak. Çekmek zorundasın" deyince Albayrak gerildi. Çıkan tartışma sonrası damadın burnunun kırıldığı belirtildi. Albayrak şunları söyledi: "'nin dört bir tarafından arıyorlar, teşekkür ediyorlar. konusu bu olay nedeniyle gündeme geldiği için mutluyum. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Fotoğrafçılar çocuk gelinlerin fotoğrafını çekmese, gelinlikçiler gelinlik satmasa, düğün salonları kapılarını açmasa bu sorunun çözümüne bir parça da olsa katkı sağlar. Ben de farkındalık yaratabildiysem çok mutluyum."


15 yaşındaki çocuk gelin fotoğraf çekimi sırasında korku dolu gözlerle Onur Albayrak'ın objektifine baktı. Küçük kızın hareketlerinden şüphelenen Albayrak yaşını sorunca gerçek ortaya çıktı.
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