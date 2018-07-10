‘Eşek’e para cezası

Doktora hakaret eden hasta, para cezasına çarptırıldı. Olay 2 yıl önce Antalya'da yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için giden U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay, soluğu mahkemede aldı. U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı. Karar duruşmasına sanık U.S. iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti U.S.'yi, toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti. Ay, "Örnek oluşturması çok önemli. Çünkü bütün sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önüne geçmemiz için bu olayların kamuoyuna duyurulması lazım" diye konuştu.
Göz doktoru İbrahim Etem Ay, işini severek yaptığını belirtti.
Göz doktoru İbrahim Etem Ay, işini severek yaptığını belirtti.
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