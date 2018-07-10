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‘Eşek’e para cezası

’da bir hasta, göz doktoruna ‘Eşek gibi bakacaksın’ dedi. Mahkeme, 6 bin 80 lira adli para cezası verdi

‘Eşek’e para cezası
Doktora hakaret eden hasta, para cezasına çarptırıldı. Olay 2 yıl önce 'da yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için giden U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay, soluğu mahkemede aldı. U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı. Karar duruşmasına sanık U.S. iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti U.S.'yi, toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti. Ay, "Örnek oluşturması çok önemli. Çünkü bütün sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önüne geçmemiz için bu olayların kamuoyuna duyurulması lazım" diye konuştu.


Göz doktoru İbrahim Etem Ay, işini severek yaptığını belirtti.
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