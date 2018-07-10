Duman oldular

Nargile keyfi kötü bitti. Kömürlerin tutuşması üzerine müşteriler dumandan zehirlendi. Olay önceki gün Adapazarı'nda meydana geldi. Bir kafede nargile kömürleri bir anda tutuştu. Yanan kömürden çıkan duman kısa sürede tüm işyerini sardı. Büyük panik yaşayan müşteriler kendilerini dışarı attı. Yangın, itfaiyenin işyerinin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafenin bulunduğu pasaj kapatılırken içeriye uzun süre kimse alınmadı.
Dumandan etkilenen genç kıza ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.
Dumandan etkilenen genç kıza ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.
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