Çok 'ay'ıp ettiniz

Ayıların kış uykusundan uyanması, en çok vatandaşı mağdur etti. Erzurum Yakutiye'ye bağlı Arıbahçe köyünde geçtiğimiz yıl ayı saldırısına uğrayan Yunus Tosunoğlu, hayatını kaybetmişti. Bu yıl da köyde benzer bir olay meydana geldi. Bu olaydan 10 gün sonra aynı ayının saldırısına uğrayan Hakim Tosunoğlu, canını zor kurtarabildi. O günden itibaren ayı, köyün korkulu rüyası haline geldi. Köy halkı, vahşi hayvandan kurtulabilmek için devletten yardım istedi. Huzurlarının kalmadığını belirten köylüler, "Ayı, 2 büyükbaş hayvanını telef etti. Öldürsek, devlet en az 20 bin lira ceza yazarım diyor. Kimse köyden dışarı çıkamıyor. Tarlasına su vermeye bile gidemiyor. Sayıları da her geçen gün artıyor. Tamam, ayıları öldürmeyelim, yaşatalım. Ama bizi de öldürmeyin. Hayvan canı insan canından daha mı önemli?" diyerek sitem etti.
Köylüler, "Çok korkuyoruz" dedi.
DAVETSİZ MİSAFİR
Benzer bir olay da Muş Varto'da yaşandı. Leylek Yaylası'na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı ayının saldırısına uğradı. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Koçhan'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Köylüler, "Çok korkuyoruz" dedi.
DAVETSİZ MİSAFİR
Benzer bir olay da Muş Varto'da yaşandı. Leylek Yaylası'na pikniğe giden Mehmet Koçhan ve arkadaşı ayının saldırısına uğradı. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Koçhan'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
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