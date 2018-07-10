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Canlı bomba

Sokak ortasında unutulan çanta, büyük panik yaşattı. ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. O sırada bir grubun kıraathanede okey oynaması, şaşkınlık yarattı

Canlı bomba
Yurdum insanı, her daim ilginç olaylarla gündeme geldi. Son yaşanan ise 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Olayın adresi 'nın Muratpaşa İlçesi'ydi... Sokakta kaldırıma bırakılan siyah evrak çantası, herkesi panikletti. Vatandaşlar, durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Canlı bomba ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.


ONLAR TAŞ DERDİNDE!
Evleri, şüpheli çantaya yakın olan vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını dikkatle takip etti. Polisler, çantanın yanına gittiği anda ise yürekler ağıza geldi. Herkes can derdindeyken bölgedeki kıraathanede oturan bir grubun dünya umurunda değildi! Bomba imha çalışmaları sırasında masadan kalkmayıp oyunlarına devam etti. O anlar, herkesi şaşkına çevirdi. "Bu nasıl bir oyun sevgisi!" dedirtti.



MAHALLE SAKİNLERİ İSE ÇALIŞMALARI KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ
Halk, bomba imha ekiplerinin çalışmalarını yüreği ağzında izledi. Kıraathanede oturan bir grup ise oyununu oynamaya devam etti. O anlar böyle görüntülendi...
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