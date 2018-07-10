Avşar kovaladı hırsız kaçtı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hırsız şoku yaşadı. Olay geçtiğimiz günlerde Balıkesir Ayvalık'ta meydana geldi. 54 yaşındaki Avşar, sabaha karşı yatak odasında hırsızla karşılaştı. Paniğe kapıldı. Çığlıklar atmaya başladı. Daha sonra da tüm cesaretiyle hırsızı kovaladı. Hırsız ise arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis kameralara yansıyan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Hülya Avşar, başından geçenleri şöyle anlattı: "Gün aydınlanmıştı. Gözümü açınca baktım yatak odamda bir adam. Yataktan fırlayıp üstüne yürüdüm, çaldığı çantalarımı balkondan atıp, kendi kapıdan aşağı hızla kaçmaya başladı. Tam ensesinden yakalamak üzereydim ama gecelikle olduğumu fark edip geri döndüm, üstüme bir şeyler aldım Merdivenden inerken yine kovaladım. Ama yakalayamadım. Bin 500 TL'mi, kimlik ve kredi kartlarım ile iki pırlanta küpemi çaldı. çantaları Ayvalık yakınında atmış..."
Hülya Avşar, Ayvalık'taki yazlık evine giren hırsızın yakalanmasını istedi.
Hülya Avşar, Ayvalık'taki yazlık evine giren hırsızın yakalanmasını istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.