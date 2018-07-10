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Aile boyu tehlike

’da Suriyeli baba, eşini ve çocuklarını e bindirdi. Tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti

Aile boyu tehlike
Ölümle dans eden Suriyeli aile, görenleri hayrete düşürdü. Olay dün 'da meydana geldi. İç savaştan kaçarak 'ye sığınan Suriyeli baba, eşini ve 3 çocuğunu yanına alarak le bindi. Ne kendine ne eşine ne de çocuklarına kask takmadı. Baba, çocuğunun birini ön tarafında ayakta tutarken, kız çocuğunun ebeveynleri arasında sıkıştığı dikkatler kaçmadı. Anne ise bebeğini kucağında tutmaya çalıştı. Minikler büyük korku yaşadı. Aile, düşme tehlikesi yaşamasına rağmen yoluna devam etti.
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