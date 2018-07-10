Ölümle dans eden Suriyeli aile, görenleri hayrete düşürdü. Olay dün Adana'da meydana geldi. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli baba, eşini ve 3 çocuğunu yanına alarak elektrikli bisikletle bindi. Ne kendine ne eşine ne de çocuklarına kask takmadı. Baba, çocuğunun birini ön tarafında ayakta tutarken, kız çocuğunun ebeveynleri arasında sıkıştığı dikkatler kaçmadı. Anne ise bebeğini kucağında tutmaya çalıştı. Minikler büyük korku yaşadı. Aile, düşme tehlikesi yaşamasına rağmen yoluna devam etti.
Aile boyu tehlike
Adana’da Suriyeli baba, eşini ve çocuklarını elektrikli bisiklete bindirdi. Tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti
Etiketler: Adana , elektrikli bisiklet , Türkiye
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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