Tren faciası

Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için dün saat: 15.45'te hareket eden yolcu treni, Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. İçinde 362 yolcu ve 6 personelin olduğu trenin 5 vagonu, raydan çıkıp devrildi. Olayda 10 kişi hayatını kaybederken 73 kişi de yaralandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın kayması nedeni ile gerçekleştiğini belirtti.