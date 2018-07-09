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Tehlikeli bölge!

Dünyaca ünlü Kapak Koyu’nda kamp yapan Azeri , kayalıklardan düşüp can verdi. Aynı bölgede bir kadın daha yaşamını yitirmişti...

Tehlikeli bölge!
Türkiye'ye tatile gelen kadın , talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Olay dün 'da Fethiye'de meydana geldi. Azeri Maryam Omarova (27), 6 Temmuz Cuma günü, bir grup arkadaşıyla Kabak Koyu'na gitti. Kamp kurdu. Omarova, koyun yukarısındaki Aladere Şelalesi'ne tırmandı. Manzarayı seyrederken, bir anda dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metreden düştü. Durumu fark eden başka bir turist 112'den yardım istedi.

2 SAAT SÜRDÜ
Ekipler, sarp arazide yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek, şelaleye ulaştı. Genç kadının öldüğü belirlenirken, cansız bedeni, sudan çıkarılıp, 2 saatlik çaba sonucu çevredeki doğa tutkunlarının da yardımıyla Kabak Koyu'na taşındı. Cenaze morga kaldırıldı. Muhtar Hasan Karabulut, "Burası sarp, ulaşılması zor bir bölge. Tatilcilere, bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye eriyoruz" dedi. Öte yandan 18 Haziran'da, Kelebekler Vadisi'ndeki deniz tarafındaki kayalıkların üzerinden özçekim yapmak isteyen 7 aylık hamile Semra Aysal (32), düşüp, yaşamını yitirmişti.


Azeri Maryam Omarova'nın cesedi, uzun uğraşlar sonunda düştüğü yerden çıkarıldı.


7 aylık hamile Semra Aysal, geçen ay kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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