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Tatilde kabus

Ayvalık’ta 5 yıldızlı otelde tatil yapan aile odaya çıktı. Yetişkin havuzuna atlayan 8 yaşındaki Berkay, boğulma tehlikesi atlattı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı...

Tatilde kabus
Ailesinin küçük havuzunda bıraktığı çocuk, büyüklerin havuzuna girince boğularak hayatını kaybetti. Üzücü olay Ayvalık'ta meydana geldi. Yaşar Kaya ve Semra Kaya çifti, çocukları Berkay (8) ve 4 yaşındaki kızlarıyla birlikte, tatil için önceki gün, 5 yıldızlı bir otele gitti. Çift, kızlarının bakımı için odaya çıkmak istedi. Ancak oğulları Berkay, çocuk havuzunda yüzmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Berkay'ı çocuk havuzuna bırakan ikili, odaya gitti. Ancak iddiaya göre, yüzme bilmediği halde büyüklerin havuzuna giren küçük çocuk, çırpınmaya başlayınca durumu fark eden otel müşterileri tarafından kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. 2.5 saat sonra oğullarını kaybeden ailelinin tatili kabusa dönüştü.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"
Otelin Genel Müdürü Hakkı Morgül, "Aile odalarına çıkarken, çocuğu, çocukların girdiği havuzun kıyısında bıraktıklarını söyledi. Çocuk muhtemelen daha sonra büyük havuza girince bu talihsiz olay yaşandı. Ambulans gelene kadar çocuğa sürekli suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Ama hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz" diye konuştu.


Suat SALGIN
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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