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Ruslar tehlikede!

’da S.K., otobüste Brezilyalı Angelica Lino De Carvalho’ya bakarak tatmin olmaya çalıştı. Kadın soluğu karakolda aldı. 3 yıla kadar hapsi istenen şüphelinin ’ya kaçtığı ortaya çıktı

Ruslar tehlikede!
Brezilyalı mankeni taciz eden şüpheliye ulaşılamıyor. Dava karara bağlanamıyor. 'da 3 yıl önce yaşanan olayda, otobüste S.K., Berzilyalı Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştı. Carvalho, şikayetçi oldu. S.K.'nın hakkında 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Şüpheli sedef hastalığı nedeniyle kaşındığını iddia etti. 3 yıldır süren davada sanığa ulaşılamadı. S.K.'nın 'ya kaçtığı belirlendi.


S.K.'ya 3 yıldır ulaşılamıyor.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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