Ruslar tehlikede!

Brezilyalı mankeni taciz eden şüpheliye ulaşılamıyor. Dava karara bağlanamıyor. İstanbul'da 3 yıl önce yaşanan olayda, otobüste S.K., Berzilyalı Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştı. Carvalho, şikayetçi oldu. S.K.'nın hakkında 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Şüpheli sedef hastalığı nedeniyle kaşındığını iddia etti. 3 yıldır süren davada sanığa ulaşılamadı. S.K.'nın Rusya'ya kaçtığı belirlendi.
S.K.'ya 3 yıldır ulaşılamıyor.
S.K.'ya 3 yıldır ulaşılamıyor.
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