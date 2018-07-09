Minare yolda kaldı!

Bu ilginç fotoğraf Giresun'da çekildi. Yağlıdere İlçesi'nde bulunan Fatih Camii'nin yıllar önce ilk olarak minaresi inşa edildi. Daha sonra da caminin içi bitirildi. Ancak bir süre sonra bölgeden yol geçti. Caminin minaresi kaldırımın üzerinde kaldı. Ortaya çıkan sıradışı manzara herkesi şaşırttı. Cami cemaatinden vatandaşlar, "Minare, hakkında yıkım kararı alındı ancak ilçe halkı olarak minarenin yıkımına karşı durduk. Belediye de yıkılmaması konusunda destek olunca karayolları tarafından yıkımı yapılmadı fakat hala yıkım kararı olduğunu sanıyoruz" dedi.