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’da afet

Japonya’da afet
Japonya'da meydana gelen şiddetli yağış nedeni ile meydana gelen ve toprak kaymalarından dolayı son belirlemelere göre 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, sellerde çoğu Hiroşima'da olmak üzere 92 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı. Ülkede yağışlardan etkilenen bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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