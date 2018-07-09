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Hayat kemeri

Bakırköy’de ya karışan otomobil takla attı. Emniyet kemerleri takılı olan baba ve iki çocuğunun burnu bile kanamadı...

Hayat kemeri
Emniyet kemerinin önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Taklalar atan araçta bulunan 3 kişi dan yara almadan kurtuldu. Olay dün Bakırköy'de meydana geldi. Suriye uyruklu Cuma Ramadan ve iki çocuğunun da içerisinde bulunduğu otomobil, Salih Bilen'in kullandığı araçıyla çarpıştı. Ramadan'nın aracı yön tabelasına çarparak takla attı. Sağlık ekipleri, Bilen'i hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Cuma Ramadan ve iki çocuğu emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle şans eseri yara alamdıb. Şok geçiren iki çocuğu babaları teselli etti.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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