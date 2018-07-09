Emniyet kemerinin önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Taklalar atan araçta bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Olay dün İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. Suriye uyruklu Cuma Ramadan ve iki çocuğunun da içerisinde bulunduğu otomobil, Salih Bilen'in kullandığı araçıyla çarpıştı. Ramadan'nın aracı yön tabelasına çarparak takla attı. Sağlık ekipleri, Bilen'i hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Cuma Ramadan ve iki çocuğu emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle şans eseri yara alamdıb. Şok geçiren iki çocuğu babaları teselli etti.
Hayat kemeri
İstanbul Bakırköy’de kazaya karışan otomobil takla attı. Emniyet kemerleri takılı olan baba ve iki çocuğunun burnu bile kanamadı...
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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