Tadınızı tuzunuzu kaçırmayın

Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, 'Tuz, un ve şekerden uzak durun' uyarısında bulunuyor. Ancak İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tuzun aşırı tüketimi kadar tamamen kısıtlanmasının da zararlı olduğunu belirtiyor. İnsan için yaşamsal önemi olan bu mineralin eksikliğinin birçok sağlık sorununa neden olduğunu vurguluyor. Ölçülü kullanıldığında tuzun büyük yararlarının olduğunun altını çiziyor. Herkesin günlük 5-6 gram tuz tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Şu önerilerde bulunuyor...
CİLDİ YAŞLANDIRIR
Prof. Dr. Gümürdülü, unlu gıdalar ile rafine şekerlerin doğrudan insülin direncine neden olarak hücreleri bozduğunu, kilo aldırdığını ve vücudu yaşlandırdığını ifade ederken tamamen tuzsuz yemeninde zamanla cildi kırıştırdığını belirtiyor. Unlu ve şekerli gıdalar hiç tüketilmese bile bünyenin ihtiyacı olan şekerin sebze, meyve ve sütlü yiyeceklerden alınabileceğinin altını çiziyor.
AĞRI VE KRAMP GÖRÜLÜR
Vücuda yetersiz tuz alınması kusma, zihin bulanıklığı, kas yorgunluğu, ağrı ve kramp, iştah azalması, solunum yetersizliği gibi durumların görülmesine neden oluyor. Vücutta özellikle aşırı sıcak havalarda, fazla egzersiz yapıldığında veya fazla beden hareketlerinde terlemeyle, ateşli hastalıklarda, terleme ve idrarla, ishallerde ise dışkıyla su ve tuz kaybediliyor. Tüketilen tuzun büyük bir kısmı mutfak masasında yemeklere eklenen tuzdan değil, işlem görmüş besinlerden geliyor. İşlenmiş besinler tuz alımının yüzde 75'ini oluşturuyor.
DÜŞÜKLERE NEDEN OLUR
İyot eksikliği, gebelikte anne karnındaki bebeğin beyin ve beden gelişimini olumsuz etkiliyor. Düşüklere, ölü doğumlara, bebeğin özürlü doğmasına ve zeka geriliğine neden oluyor. Çocukluk ve gençlik döneminde de iyot yetersizliğinin bedensel ve zihinsel gelişimi engelliyor.
CİLDİ YAŞLANDIRIR
Prof. Dr. Gümürdülü, unlu gıdalar ile rafine şekerlerin doğrudan insülin direncine neden olarak hücreleri bozduğunu, kilo aldırdığını ve vücudu yaşlandırdığını ifade ederken tamamen tuzsuz yemeninde zamanla cildi kırıştırdığını belirtiyor. Unlu ve şekerli gıdalar hiç tüketilmese bile bünyenin ihtiyacı olan şekerin sebze, meyve ve sütlü yiyeceklerden alınabileceğinin altını çiziyor.
AĞRI VE KRAMP GÖRÜLÜR
Vücuda yetersiz tuz alınması kusma, zihin bulanıklığı, kas yorgunluğu, ağrı ve kramp, iştah azalması, solunum yetersizliği gibi durumların görülmesine neden oluyor. Vücutta özellikle aşırı sıcak havalarda, fazla egzersiz yapıldığında veya fazla beden hareketlerinde terlemeyle, ateşli hastalıklarda, terleme ve idrarla, ishallerde ise dışkıyla su ve tuz kaybediliyor. Tüketilen tuzun büyük bir kısmı mutfak masasında yemeklere eklenen tuzdan değil, işlem görmüş besinlerden geliyor. İşlenmiş besinler tuz alımının yüzde 75'ini oluşturuyor.
DÜŞÜKLERE NEDEN OLUR
İyot eksikliği, gebelikte anne karnındaki bebeğin beyin ve beden gelişimini olumsuz etkiliyor. Düşüklere, ölü doğumlara, bebeğin özürlü doğmasına ve zeka geriliğine neden oluyor. Çocukluk ve gençlik döneminde de iyot yetersizliğinin bedensel ve zihinsel gelişimi engelliyor.
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